Jens Spahn (CDU) setzt sich für die Demenzforschung ein. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, die Demenzforschung zu intensivieren. Mit Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) will er bereits existierende Forschungsprogramme und Leuchtturmprojekte ausbauen und Kräfte in Europa bündeln.



Die Entwicklung von Medikamenten gegen Demenz müsse sich lohnen. "Die Preise für neue Arzneimittel müssen so sein, dass es sich lohnt, für wirklichen Fortschritt, etwa bei Demenz, zu forschen", sagte Spahn der "Bild am Sonntag".