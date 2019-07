Die Vereinten Nationen haben sich in der Agenda 2030 Ziele zur Überwindung von Armut in der Welt gesetzt. Beim Gipfel im September in New York soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. Merkel beklagte, bei einigen Nachhaltigkeitszielen gebe es sogar Rückschritte. So sei die Zahl der Menschen, die Hunger leiden, wieder gestiegen. Auch die CO2-Emissionen und der Rohstoffverbrauch hätten zugenommen. Daher müsse man die Bemühungen verstärken, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.