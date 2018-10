Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will die Entwicklungshilfe noch stärker an Bedingungen knüpfen. Dazu zählt er in seinem neuen Strategiepapier Korruptionsbekämpfung, die Achtung von Menschenrechten, den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen und die Erhöhung der Eigenleistung.



Darüber hinaus soll die Zahl der Partnerländer reduziert werden, heißt es in dem Papier. Deutschland gibt in diesem Jahr rund 4,4 Milliarden Euro für die Zusammenarbeit mit einzelnen Ländern aus.