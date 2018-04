Wirbelsturm "Matthew" Quelle: Orlando Barría/EFE/dpa

Bei einem für Entwicklungsländer besonders wichtigen Thema gab es auf der Weltklimakonferenz in Bonn nur wenig Fortschritte. Die ärmeren Staaten wollten unter anderem, dass die Schäden durch den Klimawandel stärker anerkannt werden.



Die Industrieländer fürchten jedoch, zur Verantwortung gezogen zu werden. So blieb es dabei, einen weiteren Arbeitsplan in Gang zu setzen. Bislang gibt es zwar Geld für Anpassung und Klimaschutz in ärmeren Ländern, nicht aber für Klima-Schäden.