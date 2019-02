Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU).

Quelle: Sadak Souici/dpa

Eine friedliche und faire Wahl in Nigeria ist nach Ansicht von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wichtig für Stabilität und Entwicklung in ganz Afrika und Europa. "Der nicht gelöste Dauerkonflikt mit der Terrormiliz Boko Haram treibt Millionen Menschen in die Flucht, in Hunger und Armut", so Müller.



Tausende sehen daher die Flucht nach Europa als einzigen Ausweg. In Nigeria sollte am Samstag ein neuer Präsident gewählt werden, die Wahlen wurden jedoch auf den 23. Februar verschoben.