Entwicklungsminister Müller besucht den Irak. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller will sich im Irak ein Bild von Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes machen. Der CSU-Politiker brach mit einer Delegation in die irakische Hauptstadt Bagdad auf. Dort will Müller auch mit dem irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi sprechen.



Deutschland will dem Irak für den Wiederaufbau nach dem Kampf gegen den IS dieses Jahr 350 Millionen Euro geben. Das Geld soll überwiegend an Projekte zur Nothilfe und zum Wiederaufbau der Infrastruktur fließen.