Gerd Müller (CSU) besucht im Irak verschiedene Hilfsprojekte. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen vor Ort will die Bundesregierung irakische Flüchtlinge in ihre alte Heimat locken. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) vereinbarte mit der irakischen Regierung eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Rückkehr von Flüchtlingen. Zudem eröffnete er im kurdischen Erbil ein Migrationsberatungszentrum.



Niemand solle als "Loser" in seine Heimat zurückkehren müssen, betonte Müller. Deutschland hat dem Irak für 2018 insgesamt 350 Millionen Euro zugesagt.