Gerd Müller (CSU) ist Entwicklungsminister. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die deutsche Wirtschaft aufgerufen, mehr in Afrika zu investieren. "In den nächsten zehn Jahren wird in Afrika mehr gebaut als in ganz Europa in den letzten hundert Jahren", sagte Müller im ZDF morgenmagazin.



Das Ganze laufe bislang aber ohne deutsche Investoren. Im Rohstoff- und Energiebereich gehe es etwa um Lithium, das in Akkus von Elektroautos verbaut wird. Müller begleitet Kanzlerin Angela Merkel (CDU) derzeit auf ihrer Westafrika-Reise.