Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es "absolut notwendig" sei, eine "starke CSU in Berlin" zu haben, betont der Minister. Bei den Sondierungsverhandlungen habe Parteichef Seehofer mit Grünen und FDP "hervorragende Ergebnisse" erzielt, sagt Müller. Auch in Zukunft müsse die CSU in Berlin "stabil und kompetent" vertreten sein, und "mit Horst Seehofer als Parteivorsitzender wäre das gewährleistet".



Besonders hervorzuheben sei der bei den Sondierungsgesprächen erzielte Kompromiss in der Flüchtlingspolitik. Dieser hätte eine deutliche CSU-Handschrift getragen, sagt Müller. "Jeder ist jetzt für eine Begrenzung der Zuwanderung." Dieses Thema habe seine Partei im Wahlkampf gesetzt.