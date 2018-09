Gerd Müller (CSU), Bundesminister für Entwicklung Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat sich für die Schaffung eines Afrika-Kommissars der EU ausgesprochen. Bei ihm sollten "alle Fäden einer in sich stimmigen Afrika-Politik zusammenlaufen", sagte er der "Rheinischen Post".



Der EU-Haushalt müsse neue Prioritäten setzen, statt an den Vorstellungen der 80er Jahre festzuhalten. Von 2021 bis 2027 wolle die EU für Afrika 39 Milliarden Euro ausgeben. Das sei nur ein "Zehntel dessen, was für die Agrarpolitik vorgesehen ist", kritisierte Müller.