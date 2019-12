Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.

Der Hunger in der Welt könnte aus Sicht von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) binnen zehn Jahren besiegt werden, sagte er im Deutschlandfunk. "Es fehlt der politische Wille, diese Ziele gemeinsam in der Welt umzusetzen", kritisierte er auch mit Blick auf höhere Rüstungsausgaben etwa in den USA.



Er erinnerte an das G7-Versprechen, 500 Millionen Menschen bis 2030 vom Hunger zu befreien. Für das Ende des Hungers wären nach wissenschaftlichen Berechnungen bis 2030 etwa 25 Milliarden Euro Investitionen zusätzlich notwendig.