Gerd Müller bei der UN-Klimakonferenz.

Quelle: Sadak Souici/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) bezweifelt, dass die jährlichen Klimakonferenzen mit Zehntausenden Teilnehmern das richtige Format darstellen. "Die Staats- und Regierungschefs könnten alle zwei Jahre zusammenkommen und die großen Linien festlegen", erklärte er bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz. Zu dem Gipfel in Polen kamen mehr als 30.000 Teilnehmer.



Kleine Konferenzen im Zweijahrestakt würden den Handlungsdruck erhöhen, in der Zwischenzeit zu echten Fortschritten zu kommen, sagte er weiter.