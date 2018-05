Gerd Müller will um sein Amt kämpfen. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) möchte in einer neuen Großen Koalition sein Amt behalten. "Ich kämpfe um den Job", sagte Müller am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Er würde sich freuen, wenn er weitermachen dürfe. Erfahrung und Vertrauen seien in dem Amt ausgesprochen wichtig, sagte er.



Müller sprach sich zudem dafür aus, dass der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel Außenminister bleibt. Gabriel sei unkonventionell und spontan. "Das gefällt mir in der Politik", sagte Müller.