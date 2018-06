Gerd Müller kündigt ein Maßnahmenpaket an. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will mit einer Neugestaltung der Entwicklungspolitik Fluchtanreize mildern. In der "Augsburger Allgemeinen" kündigte er dazu ein Maßnahmenpaket an. "Parallel zum Masterplan Migration werde ich die Entwicklungsstrategie 2030 vorstellen", sagte Müller.



Dazu gehören auch Anreize für die deutsche Wirtschaft: "Wir brauchen mehr private Investitionen, gerade in Afrika", sagte der Minister. Der Kontinent biete riesige Chancen für die deutsche Wirtschaft.