Ein Handyfoto eines Hausbewohners von der gesichteten Kobra.

Quelle: Collin Bleck/dpa

Das Drama um eine hochgiftige Kobra in einem Herner Mietshaus dauert an: Reptilien-Spezialisten der Feuerwehr Düsseldorf begannen damit, die Kellerräume der vier verbundenen Häuser genauestens abzusuchen. Auch Wärme- oder Köderfallen werden erwogen. Bleibt die Schlange verschwunden, soll laut Feuerwehr notfalls Gas eingesetzt werden.



Die Stadt Herne geht davon aus, dass die Suche hohe Kosten verursachen wird. "Am Ende des Tages wird es eine erhebliche Rechnung geben", sagte Oberbürgermeister Frank Dudda.