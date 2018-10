In Pommes und anderem Frittierten finden sich Transfette. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Um Herzkrankheiten einzudämmen, will die EU-Kommission die Menge künstlicher Transfette in Lebensmitteln begrenzen. Sie sollen künftig nicht mehr als zwei Prozent der enthaltenen Fette ausmachen. Das geht aus einem Entwurf der Brüsseler Behörde vor.



Im Mai dieses Jahres hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO dazu aufgerufen, künstliche Transfette zu verbannen. Sie entstehen bei der chemischen Härtung von Pflanzenölen und werden unter anderem genutzt, um Lebensmittel haltbarer zu machen.