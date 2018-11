Österreichs Kanzler Kurz traf EU-Ratspräsident Tusk.

Quelle: Arno Melicharek/Bundeskanzleramt/dpa

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat an die Abgeordneten des britischen Parlamentes appelliert, den auf dem Tisch liegenden Vorschlag für das Brexit-Abkommen anzunehmen.



"Es ist ein guter Deal für beide Seiten. Niemand ist über den Tisch gezogen worden", sagte Kurz am Rande von Gesprächen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Chefverhandler Michel Barnier in Brüssel. Er verwies zudem darauf, dass ein ungeregelter Brexit Großbritannien "wesentlich härter" treffen würde als die EU.