Das schottische Parlament in Edinburgh (Archiv) Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Das schottische Regionalparlament hat den Entwurf für das Brexit-Gesetz abgelehnt. 93 Abgeordnete stimmten gegen den Gesetzentwurf der britischen Regierung, 30 dafür.



Die Regierung in Edinburgh hatte zuvor an die Abgeordneten appelliert, dem Gesetzentwurf die Zustimmung zu verweigern, mit dem der Austritt Großbritanniens aus der EU geregelt werden soll. Durch die Entscheidung der Schotten dürfte es für die Brexit-Pläne der britischen Premierministerin Theresa May nicht einfacher werden.