Boris Johnson im Unterhaus.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa/Archivbild

Das britische Parlament in London hat für den Brexit-Deal von Premier Boris Johnson gestimmt. Der Entwurf für das Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen.



Kurz vor der Abstimmung rief Johnson die Parlamentarier dazu auf, den "toten Punkt" beim EU-Austritt zu überwinden. Er sagte: "Der Ofen ist an, er ist auf Gasstufe 4 gestellt, wir können bis Mittag fertig sein - oder bis zu einem späten Mittagessen." Nun könne ein neues Kapitel in der Geschichte Großbritanniens geschrieben werden.