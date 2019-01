Die Kohlekommission berät sich bis Freitag.

Die Kohlekommission strebt einem Berichtsentwurf zufolge den schrittweisen Kohleausstieg in Deutschland im Einvernehmen mit den Kraftwerksbetreibern an. Sollte es bis Mitte 2020 keine Einigung auf Entschädigungen geben, empfiehlt sie demnach aber staatlichen Zwang. Ein konkretes Ausstiegsdatum enthält der Entwurf noch nicht.



Fest steht aber, dass die Maßnahmen in den Jahren 2023, 2026 und 2029 "einer umfassenden Überprüfung durch ein unabhängiges Expertengremium" unterzogen werden sollen.