Eon will die RWE-Vertriebstochter Innogy kaufen.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Die EU-Wettbewerbshüter nehmen die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch den Energieriesen Eon genauer unter die Lupe. Es gebe Bedenken, dass das Vorhaben den Wettbewerb beeinträchtigen könne, erklärte die EU-Kommission in Brüssel. Eine vertiefte Prüfung werde daher eingeleitet.



RWE und Eon hatten einen Deal eingefädelt, der den Strommarkt in Deutschland umwälzt. Eon will die RWE-Vertriebstochter Innogy kaufen. Im Gegenzug soll RWE die Ökostromproduktion von Eon und Innogy erhalten.