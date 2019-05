Der Eingang zu einem Ebola-Behandlungszentrum. Archivbild

Quelle: Marco Frattini/UN World Food Programm/WFP/dpa

Rund zehn Monate nach Beginn der Ebola-Epidemie im Osten Kongos ist die Zahl neuer Erkrankungen stark angestiegen. In der vergangenen Woche habe man 126 bestätigte Neuerkrankungen des hämorrhagischen Fiebers und 83 Todesfälle registriert, erklärte das Gesundheitsministerium in Kinshasa.



So viele neue Fälle in einer Woche habe es zuvor noch nicht gegeben. Seit Ende März ist die Zahl der Erkrankungen sogar um fast 50 Prozent in die Höhe geschnellt - von etwa 1.000 auf rund 1.500.