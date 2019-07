Zum ersten Mal seit Beginn des Ebola-Ausbruchs im Ost-Kongo vor knapp einem Jahr ist ein Mensch in einer Millionenstadt an dem gefährlichen Virus erkrankt. Bei einem Mann, der am Sonntag in Goma angekommen war, sei Ebola bestätigt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit.



Das Risiko einer Ausbreitung in der Stadt sei "gering", da der Patient schnell identifiziert und isoliert worden sei. Insgesamt sind demnach bislang 2.489 Menschen an Ebola erkrankt. 1.665 Menschen seien gestorben.