Zwei Gelbfiebermücken. Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will bis 2026 fast eine Milliarde Menschen in Afrika gegen Gelbfieber impfen. Somit werde es dann auf dem Kontinent keine Gelbfieber-Epidemien mehr geben, sagte der Leiter der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



In 27 afrikanischen Ländern sollen die Menschen mit Hilfe der WHO und weiteren Organisationen geimpft werden. Gelbfieber tritt in den Tropen auf. Es verursacht meist Fieber, Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen, kann aber auch tödlich enden.