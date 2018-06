Zerstörtes Haus im Iran nach dem Erdbeben vom 12. November. Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

Wieder hat ein Erdbeben den Iran erschüttert. Laut Behörden gab es bei dem Erdstoß und bei mehr als 40 kleineren Nachbeben rund 50 Verletzte und viele Sachschäden. Das Epizentrum lag dem iranischen Staatsfernsehen zufolge in Hodschdak, nördlich der Stadt Kerman im Südosten des Landes.



Mehrere Rettungsteams wurden in die Region entsandt. Erst vor knapp drei Wochen waren bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Irak mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen.