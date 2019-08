US-Unternehmer Jeffrey Epstein vor Gericht. Archivbild

Quelle: Uma Sanghvi/Palm Beach Post via ZUMA Wire/dpa

"JE" - diese beiden unscheinbaren Buchstaben hängen noch immer neben einer übergroßen Eingangstür. Als wären sie nötig, um irgendjemandem in der noblen Upper East Side in Manhattan klar zu machen, wer hier gewohnt hat. Das vierstöckige Anwesen gehörte dem des vielfachen Missbrauchs verdächtigten Jeffrey Epstein und hat in der Nachbarschaft traurige Berühmtheit erlangt. Immer wieder halten Passanten inne und schauen mit ernster Miene an der Fassade hoch, hinter der so viel Unrecht geschehen sein soll.



Der schwerreiche Finanzier Epstein wird nicht zurückkehren an diesen Ort am Central Park. Inzwischen ist offiziell, dass er im Gefängnis Suizid begangen hatte. In der Anklageschrift heißt es, der Unternehmer habe "zahlreiche minderjährige Opfer in seiner New Yorker Residenz missbraucht, nachdem er veranlasst hatte, dass diese Opfer für bezahlte sexuelle Handlungen mit ihm angeworben wurden". Einige Opfer sollen nicht älter als 14 Jahre alt gewesen sein.