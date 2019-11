Verwicklung in Epstein-Skandal: Prinz Andrew legt öffentliche Aufgaben nieder

In einem BBC-Interview am vergangenen Wochenende hatte Andrew sich zu rechtfertigen versucht, geriet aber stattdessen noch stärker in die Kritik. Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit weckte unter anderem ein Brief seines ehemaligen Privatsekretärs an die Tageszeitung "Times", darin heißt es, Andrew habe Epstein Anfang der 90er Jahre kennengelernt. Der Prinz hatte der BBC aber gesagt, er habe Epstein erstmals 1999 getroffen.