Scotland Yard hat zwar angekündigt, keine Ermittlungen gegen den Prinzen einzuleiten, weil es die US-Behörden in der Verantwortung sieht. In den Vereinigten Staaten könnte Andrew aber vom FBI vorgeladen werden. Recherchen der BBC haben ergeben, dass die Anwälte von fünf Epstein-Opfern Andrew als Augenzeugen befragen wollen. Bei künftigen Reisen in die USA muss er mit einer Vorladung rechnen. Andrew bestreitet weiterhin, die Epstein zu Last gelegten Taten beobachtet zu haben. Seine Weigerung auszusagen, könnte weitere juristische Konsequenzen nach sich ziehen.