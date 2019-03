Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) nannte die Benachteiligung der Frauen in der "Augsburger Allgemeinen" nicht tolerierbar. Deutschland nehme mit einem Lohnunterschied von 21 Prozent eine unrühmliche Stellung ein: In Europa betrage die durchschnittliche Lohnlücke zwischen Frauen und Männern mit 16 Prozent deutlich weniger. Die Organisation "Väteraufbruch für Kinder" sieht als Hauptursache für die Lohnungerechtigkeit "vor allem politisches Festhalten an längst überholten Familienbildern". Das größte Einkommensrisiko für Frauen stelle heute die Mutterschaft dar, die sie in Verbindung mit dem steuerlichen Ehegatten-Splitting häufig in Teilzeit oder Minijobs dränge. Der Verband fordert deshalb eine Steuerreform.