Der Verurteilte zwängte sich in eine Spülmaschine. Symbolbild

Quelle: IKW/dpa

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in Pforzheim in eine Geschirrspülmaschine gezwängt. Der 26-Jährige hoffte, dadurch seiner Verhaftung zu entgehen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden und hatte seinen Haftantrittstermin verstreichen lassen.



Die Beamten suchten ihn in der Wohnung seiner Freundin. Die Frau bestritt jedoch, dass er bei ihr sei. Schließlich entdeckten sie den Gesuchten in der Spülmaschine.