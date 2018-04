Der US-Schauspieler Harry Anderson ist gestorben. Archivbild Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Schauspieler Harry Anderson ist im Alter von 65 Jahren gestorben, wie US-Medien berichteten. Alles deute auf einen natürlichen Tod hin. Bekannt wurde Anderson als unkonventioneller Richter Harry T. Stone in der TV-Sitcom "Harrys wundersames Strafgericht". Die Serie lief von 1984 bis 1992 im US-Netzwerk NBC.



In der Serie konnte Anderson auch seine Fähigkeiten als Zauberkünstler unter Beweis stellen. Eine Hauptrolle spielte er 1990 in der ABC-Miniserie "Es" nach dem Buch von Stephen King.