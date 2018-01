Jetzt bemühen sich gleich mehrere Seiten um Einblick in Kohls Nachlass. Zum einen das Bundesarchiv in Koblenz, und zwar aus rechtlichen Gründen. Denn in Oggersheim könnten auch Regierungsakten liegen. Sie aber müssen nach deutschem Archivrecht im Bundesarchiv Koblenz für jedermann zugänglich aufbewahrt werden. Schon jetzt lagern dort 330 Kilometer an Schriftgut, unter idealen Bedingungen bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs, hat bereits in einem Brief an die Witwe Kohls höflich um die Herausgabe solcher Akten gebeten – bisher ohne Antwort.