SPD-Chefin Nahles ist genervt vom Koalitionspartner. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hat den anhaltenden Asylstreit in der Union scharf kritisiert. Die Regierung sei in einer sehr angespannten Lage, sagte Nahles in der ARD. Es sei "unbefriedigend, dass wir auch in dieser Woche eine Hängepartie haben und wir nicht wissen, wie denn die Woche zu Ende geht".



Auf die Frage, ob die SPD sich auf eine vorgezogene Bundestagswahl vorbereite, sagte Nahles: "Das weiß ich noch nicht, (...) das warten wir jetzt mal ab."