Menschen versammeln nach dem Beben vor einem Gebäude.

Quelle: Aaron Favila/AP/dpa

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,1 auf den Philippinen sind mindestens fünf Menschen gestorben. Dutzende weitere wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Am stärksten waren die Erdstöße in den Provinzen Pampanga und Bulacan sowie in der Hauptstadt Manila zu spüren.



Die Philippinen befinden sich auf dem Pazifischen Feuerring, wo sich rund 90 Prozent aller Erdbeben weltweit ereignen. Das letzte große Beben mit einer Stärke von 7,1 hatte 2013 mehr als 220 Menschen das Leben gekostet.