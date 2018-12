Aufzeichnungen eines Seismographen. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Süden der Philippinen ist von einem Erdbeben der Stärke 6,9 erschüttert worden. Das US-Tsunami-Warnsystem löste daraufhin eine Tsunami-Warnung aus. Gefährliche Wellen seien an Küsten möglich, die im Umkreis von 300 Kilometern vom Epizentrum des Erdbebens entfernt seien, hieß es in einer Bekanntmachung.



Laut dem Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen lag das Epizentrum des Bebens in der Provinz Davao Oriental. Berichte über Opfer oder Schäden gab es bisher nicht.