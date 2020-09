Türkei, Baskale: Anwohner entfernen die Trümmer eines eingestuerzten Hauses auf der Suche nach Verschütteten.

Quelle: DPA

Bei einem Erdbeben der Stärke 5,7 in der Osttürkei im Grenzgebiet zum Iran sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 21 Menschen seien verletzt worden, sagte Innenminister Suleyman Soylu der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.



Am stärksten betroffen sei Van, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Die Region liegt etwa 250 Kilometer von der Grenze zum Iran entfernt. Auch dort bebte die Erde. So wurden in Ghatur etwa 30 Menschen verletzt, wie das iranische Fernsehen berichtete.