Rettungskräfte stehen vor einem eingestürzten Haus.

Quelle: Hektor Pustina/AP/dpa

Die Rettungskräfte in Albanien haben ihre Suche nach verschütteten Opfern des schweren Erdbebens vom Dienstag eingestellt. Die Zahl der Toten sei auf 50 gestiegen, teilte Ministerpräsident Edi Rama mit. 41 Menschen lägen derzeit noch in Krankenhäusern.



Das Beben habe knapp 2.000 Gebäude beschädigt, Experten müssten weitere 265 begutachten, heißt es. Bei dem bisher schwersten Erdbeben in dem kleinen Balkanstaat seit Jahrzehnten waren mehr als 650 Menschen verletzt worden.