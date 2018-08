Erdbeben-Seismograph (Symbolbild). Quelle: Oliver Berg/dpa

Ein Erdbeben hat die italienische Region Molise südöstlich von Rom erschüttert. Die nationale Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,1 an. Das Beben ereignete sich in vier Kilometern Tiefe. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte.



Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete über leichte Schäden an Häusern nahe des Epizentrums. Es lag zwischen den Orten Montecilfone, Guglionesi und Palata in der Provinz Campobasso. In der Stadt Larino liefen Menschen aus Panik auf die Straße.