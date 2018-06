Türkeis Präsident Erdogan (li) und Kremlchef Putin. (Archivbild) Quelle: Pavel Golovkin/AP POOL/dpa

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will erneut nach Russland reisen. Erdogan werde am 22. November in Sotschi an einem Dreiergipfel mit Kremlchef Wladimir Putin und dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani teilnehmen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



Erdogan hatte sich erst am Montag mit Putin in Sotschi getroffen. Die beiden Staatschefs sprachen sich dabei für weitere Bemühungen um eine politische Lösung des Syrien-Konflikts aus.