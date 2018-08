Erdogan verkündet Ausweitung des Militäreinsatzes in Syrien. Quelle: Presidency Press Service via AP/dpa

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will die Einsätze des türkischen Militärs im Irak und in Syrien ausweiten. Er werde "die Quelle der Bedrohung" für sein Land trockenlegen, sagte er beim AKP-Parteitag in Ankara.



Die Ankündigung dürfte die Krise mit den USA noch verschärfen. Im Norden Syriens stehen sich amerikanische und türkische Truppen gegenüber. Washington unterstützt dort kurdische Verbände. Ankara sieht diese als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.