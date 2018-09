Die Welt hatte große Hoffnungen in den Dreiergipfel gesetzt. Quelle: -/Iranian Presidency office/dpa

Die Türkei hat bei einem Dreiergipfel mit Russland und Iran in Teheran den drohenden Angriff auf die Rebellenhochburg Idlib in Syrien nicht abwenden können. Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte zwar vor einem Massaker durch einen Angriff auf Idlib und forderte einen Waffenstillstand.



Dem widersprach Russlands Präsident Wladimir Putin umgehend: Syriens Präsident Baschar al Assad müsse die Landeshoheit zurückgewinnen, mit Terroristen wie dem Islamischen Staat (IS) werde nicht verhandelt.