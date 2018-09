Umstritten war lange Zeit auch, ob deutschen Politiker an der Moschee-Eröffnung teilnehmen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte früh abgelehnt, weil ein gemeinsamer Auftritt mit dem türkischen Staatspräsidenten aus der Moschee-Eröffnung in seinen Augen "eine sehr politische Angelegenheit" gemacht hätte. "Das fand ich falsch, weil wir wollen, dass diese Moschee eine Kölner Moschee wird und in Köln verankert wird", sagte er. Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier ab, weil bis Mittwoch nicht klar gewesen war, ob sie dort sprechen dürfte.



Beide Politiker begrüßten Erdogan am Samstagnachmittag aber bei seiner Ankunft am Flughafen Köln/Bonn. In einem folgenden einstündigen Gespräch mit Erdogan kritisierte Laschet nach eigenen Worten die Verhaftung politischer Gegner in der Türkei und drang auf die Einhaltung von Meinungs- und Pressefreiheit.