John Bolton (links) und Ibrahim Kalin.

Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Der türkische Präsidentenberater Ibrahim Kalin hat nach einem Besuch des Sicherheitsberaters von US-Präsident Trump in Ankara Forderungen der USA nach Sicherheitsgarantien für die kurdischen Kämpfer in Syrien zurückgewiesen.



Niemand solle erwarten, dass die Türkei einer Terrororganisation Garantien gebe. Im Hinblick auf eine Offensive der Türkei gegen kurdische Truppen in Nordsyrien sagte er, man werde Einsätze koordinieren, aber "nicht um Erlaubnis bitten für den Kampf gegen den Terror".