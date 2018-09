Polizisten in Köln halten ihre Schutzhelme unter dem Arm. Quelle: Marius Becker/dpa

Kurz vor dem erwarteten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Stadt Köln erneut dazu aufgefordert, das Gebiet rund um die Zentralmoschee zu meiden. Erdogan will an deren offizieller Eröffnung teilnehmen. "Ein Einlass ist nur mit einer Einladung möglich", betonte die Stadt. "Niemand wird auch nur in die Nähe der Moschee kommen", heißt es.



Mehrere Tausend Polizisten sind im Einsatz. In der Millionenstadt herrscht die höchste Sicherheitsstufe.