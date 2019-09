Erst am Mittwoch hatten sich etwa 300 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an Protesten gegen die Lebensbedingungen in dem völlig überfüllten Lager Moria auf der Insel Lesbos beteiligt. Die Polizei setzte Tränengas gegen sie ein. Erdogan warnte vor einer Überlastung seines Landes durch die Aufnahme von immer mehr Flüchtlingen. Wenn die mit den USA vereinbarte "Sicherheitszone" in Nordsyrien nicht umgesetzt werde, "werden wir gezwungen sein, die Türen zu öffnen", sagte er an diesem Donnerstag. Ziel seiner Regierung sei es, "mindestens eine Million" der 3,6 Millionen syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge in der Türkei in der geplanten "Sicherheitszone" anzusiedeln.