Anhänger der AKP verfolgen die Übertragung, bei der der türkische Präsident Erdogan seinen Wahlsieg verkündet. Quelle: reuters

Vor Erdogans Residenz in Istanbul feierten seine Anhänger und schwenkten türkische Fahnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntagabend meldete, lag der Amtsinhaber bei Auszählung von mehr als 95 Prozent der Wahlurnen mit gut 52 Prozent in Führung.



Auf dem zweiten Platz lag der Kandidat der Republikanischen Volkspartei (CHP), Muharrem Ince, mit 30,7 Prozent. Auf den inhaftierte Kandidat der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas, und Meral Aksener von der national-konservativen Iyi-Partei entfielen jeweils mehr als sieben Prozent der Stimmen; zwei weitere Kandidaten spielten keine Rolle. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 87 Prozent und damit höher als bei den Wahlen davor.