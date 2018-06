Die Arabische Liga beließ es bei einem Dringlichkeitstreffen am Samstag in Kairo bei einer verbalen Verurteilung und forderte lediglich die USA zur Rücknahme ihrer Entscheidung auf. Rund 20 Staatschefs haben ihr Kommen zu dem OIC-Gipfel zugesagt, darunter Irans Präsident Hassan Ruhani, Jordaniens König Abdullah II., Katars Emir Scheich Tamim ben Hamad al-Thani, Kuwaits Emir Scheich Sabah al-Ahmad al-Sabah und der Libanese Michel Aoun. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas war bereits am Dienstag angereist.