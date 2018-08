Als Antwort auf angehobene US-Importzölle für bestimmte türkische Produkte kündige Erdogan an: "Wir werden einen Boykott über elektronische Produkte aus den USA verhängen." Wie der Präsident den Boykott umsetzen will, blieb unklar. Erdogan wiederholte auch den Aufruf an seine Landsleute, US-Dollar in türkische Lira umzutauschen, um die Landeswährung zu stärken.