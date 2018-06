Erdogan spricht zu seinen Anhängern. Quelle: Yasin Bulbul/Presidency Press Service/AP/dpa

Die türkische Regierung will die Botschaft des Landes nach Ost-Jerusalem verlegen. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, "der Tag sei nahe, an dem wir offiziell, so Gott will, unsere Botschaft dort eröffnen". Die Palästinenser wollen in Ost-Jerusalem die Hauptstadt eines unabhängigen Staates ausrufen.



Erdogan reagiert damit auf die umstrittene Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv dorthin zu verlegen.