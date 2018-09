Can Dündar (Archivbild) Quelle: dpa

Ein anderer türkischer Teilnehmer, Adil Yigit, wurde während der Pressekonferenz vom Sicherheitsdienst weggeführt, nachdem er etwas gerufen hatte. Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei" und arbeitet für die Online-Plattform "Avrupa Postasi".



Erdogan verlangte von Deutschland zudem die Auslieferung von Anhängern der Gülen-Bewegung: In Deutschland lebten Hunderte Anhänger der, wie Erdogan sie nennt, "Terrororganisation". Erdogan macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch gegen seine Regierung im Juli 2016 verantwortlich. Mit Blick auf die Inhaftierung von fünf deutschen Bürgern in der Türkei, die Deutschland als politisch motiviert kritisiert, betonte der türkische Präsident erneut, die Justiz in seinem Land sei unabhängig.